MILAN, SUSO: "RINNOVO? VEDIAMO IN ESTATE COSA SUCCEDE"

22 maggio 2017

E' ancora in standby il rinnovo di Suso col Milan. Lo spagnolo è in scadenza nel 2019 e al momento non ha alcuna fretta: "Sono molto felice al Milan - dice in occasione del Premio Gentleman -, mancano ancpora due anni e quindi possiamo stare ancora tutti tranquilli. Vediamo in estate e dopo l'estate che cosa succede".