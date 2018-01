MILAN, SUSO: "PER ADESSO VOGLIO SOLO STARE QUI"

15 gennaio 2018

Suso giura fedeltà al Milan replicando in prima persona alle indiscrezioni di mercato che lo vogliono nel mirino di diversi club inglesi, su tutti il Liverpool, la sua ex squadra: "Ho firmato da poco un importante rinnovo. Ma io penso al campo e al mercato ci pensa il mio agente. Leggo, mi riferiscono di tutto: voci, volonta', presunte trattative e inesattezze. Provo a chiarire - scrive l'esterno offensivo spagnolo in un post sul proprio profilo Instagram - Prima cosa: non mi interessa nulla della clausola, per conta solo il campo e i 5 mesi che dovranno vederci protagonisti. Seconda cosa: serve rispetto per una societa' storica e speciale come il Milan che su di me ha puntato ed investito tanto. Terzo: in ogni caso conterebbe la mia volonta', solo la mia volontà. Ed io voglio per adesso solo stare qui. Tutto il resto sono solo chiacchiere".