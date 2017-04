MILAN, SUMMIT TRA MONTELLA E IL NUOVO DS MIRABELLI

19 aprile 2017

Continuano i colloqui tra l'amministratore delegato Marco Fassone, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e Vincenzo Montella per costruire il nuovo Milan. I due dirigenti infatti sono a Milanello per un nuovo summit con il tecnico dopo il primo incontro ufficiale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio e durato circa tre ore a Casa Milan. Mirabelli e' arrivato al centro sportivo rossonero in mattinata e ha osservato il primo allenamento della squadra; Fassone ha invece raggiunto Milanello dopo pranzo