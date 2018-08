MILAN, STRINIC "BLOCCA" RODRIGUEZ

19/08/2018

Il problema al cuore accusato da Ivan Strinic toglie momentaneamente al Milan una buona alternativa sulla corsia sinistra. Anche per le condizioni fisiche del croato, come spiega 'Tuttosport', è da escludere una partenza di Ricardo Rodriguez, dato in partenza per tutto il mercato e per il quale continuano ad arrivare offerte da Ligue 1 e Bundesliga.