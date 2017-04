MILAN, SPUNTA L'IDEA MANCINI

11 aprile 2017

In attesa del closing e di capire il finale di stagione di Montella, il Milan sta pianificando un piano b per la panchina. Stando a Tuttosport, negli ulimi giorni starebbero salendo le quotazioni di Roberto Mancini. L'ex tecnico dell'Inter ha sempre elogiato Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli e potrebbe essere la scelta della nuova proprietà per rilanciare i rossoneri.