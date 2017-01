MILAN: SOSA RIFIUTA IL FENERBAHCE

14 gennaio 2017

Tentativo interessante del Fenerbahce per Sosa. Il club turco ha offerto al Milan la stessa cifra pagata dai rossoneri per prelevare l'argentino a giugno e al giocatore un contratto di due anni e mezzo a 5 milioni a stagione. Offerta che però Sosa ha rispedito al mittente. L'affare sembra per il momento naufragato sul nascere.