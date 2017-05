MILAN: SONDAGGIO PER DUNCAN

4 maggio 2017

Non solo Kessié. Il Milan è al lavoro per cambiare il centrocampo di Montella nella prossima stagione e dopo l'ivoriano dell'Atalanta, Pellegrini e Kovacic, la dirigenza rossonera ha parlato con l'agente di Duncan del Sassuolo. Il 24enne è pronto al grande salto dopo buoni campionati in Emilia.