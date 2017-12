MILAN, SONDAGGIO PER DEMBELÉ

25 dicembre 2017

Stando a quanto riferito dai quotidiani inglese, il Milan avrebbe sondato il terreno con il Tottenham per Mousa Dembelé, giocatore in scadenza nel giugno 2019 che andrebbe a rinforzare la rosa rossonera già a gennaio. Operazione al momento molto difficile. Il Milan, come ammesso da Fassone, non farà operazioni onerose nella prossima finestra di mercato a meno di uscite importanti, clamorose e inattese.