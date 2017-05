MILAN, SONDAGGI PER RODRIGUEZ E LUIZ GUSTAVO

9 maggio 2017

Milan scatenato sul mercato. Il nuovo a.d. Fassone ha incontrato gli agenti di Ricardo Rodriguez e Luiz Gustavo per capire i margini di trattativa e iniziare a piazzare le basi per due colpi grossi. Il terzino ha una clausola di 22,5 milioni, il centrocampista invece costa intorno ai 15-20 milioni. Per Ricardo Rodriguez i rossoneri sembrano disposti a trattare sul prezzo e sul'ingaggio, per quanto riguarda invece Luiz Gustavo molto dipenderà anche dalla trattativa per arrivare a Kessié.