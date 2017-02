MILAN, SINO EUROPE PORTA KESSIE

12 febbraio 2017

Secondo quanto scrive Tuttosport, il primo nome per rinforzare il centrocampo del Milan, individuato dalla nuova proprietà cinese targata Sino Europe Sports, sarebbe quello di Franck Kessie. L'Atalanta aveva trovato un accordo con la Roma lo scorso gennaio per il trasferimento dell'ivoriano in giallorosso, ma Gasperini bloccò l'operazione. La società capitolina potrebbe riprovarci al termine della stagione, ma a quel punto Massimiliano Mirabelli, forte degli ottimi rapporti con l'agente del ventenne, potrebbe anticipare la Roma e portarlo al Milan come primo colpo cinese.