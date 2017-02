MILAN, SIMEONE E KEITA OBIETTIVI PER GIUGNO

7 febbraio 2017

Il Milan cinese che verrà dovrà portare fondi necessari per rinforzare la squadra. I nomi più in auge in orbita rossonera sono Giovanni Simeone, per cui Preziosi chiede 30 milioni di euro. Cifre simili a quelle di Keita Balde. Il senegalese non ha ancora rinnovato con la Lazio e gli ultimi screzi con l'ambiente biancoceleste potrebbero portarlo lontano da Formello. Il Milan è vigile e pronto ad inserirsi. Lo riporta Tuttosport.