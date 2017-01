MILAN, SI STUDIA IL PIANO PER IL RINNOVO DI DONNARUMMA

29 gennaio 2017

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, il Milan starebbe studiando una strategia per rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero guadagna oggi 150.000 euro, una cifra ben al di sotto di quanto dimostrato dalle prestazioni in campo. Il Milan avrà l'arduo compito di trattare con Mino Raiola, che chiederà al club di Via Aldo Rossi, una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro, mentre la società rossonera non si schioda dai 2,5 a salire. Si potrebbe inserire nel contratto una clausola in stile Pogba, ovvero una percentuale sulla futura rivendita. Intanto Real Madrid, Chelsea, Manchester City e United sono alla finestra.