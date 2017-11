MILAN, SFIDA ALL’EVERTON PER VIDA

17 novembre 2017

Il Milan cerca un tassello in più per la difesa. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Domagoj Vida, centrale croato classe ‘89 di proprietà della Dinamo Kiev. Il giocatore ha fatto sapere che non rinnoverà il contratto con il suo attuale club e l’asta tra i club europei è pronta a partire: sul nazionale croato in pole position ci sarebbe l’Everton. I rossoneri – secondo quanto riporta il The Sun – per ora avrebbero mostrato un primo interessamento al giocatore.