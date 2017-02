MILAN, SEMPRE VIVA LA PISTA MUSACCHIO

5 febbraio 2017

Mateo Musacchio al Milan, si può ancora fare. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la società rossonera potrebbe sferrare l'assalto decisivo al difensore argentino la prossima estate, fondi cinesi permettendo. Musacchio non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2018, ed il Submarino Amarillo potrebbe decidere di cedere il giocatore per non perderlo a parametro zero l'anno successivo.