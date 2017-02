MILAN, SEMPRE VIVA LA PISTA MOUSSA SISSOKO

16 febbraio 2017

Secondo quanto riporta calciomercato.it, il Milan non avrebbe abbandonato l'idea di portare in rossonero Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham. Il francese, acquistato dagli Spurs la scorsa estate dopo l'ottimo Europeo, non sta trovando molto spazio e vorrebbe cambiare aria. Il Milan ci pensa ancora ed avrebbe sondato la possibilità di acquistarlo la prossima estate.