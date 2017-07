MILAN-SANCHES: IL BAYERN DICE NO. AL MOMENTO

30 luglio 2017

Il mercato del Milan continua, e Renato Sanches rimane tra le prime scelte. L'offerta rossonera sarebbe di 10 milioni per il prestito e 35-40 per il diritto di riscatto, offerta dinanzi alla quale il club bavarese avrebbe risposto no, rinviando ulteriori scelte. Per il Bayern, Sanches vale 55-60 milioni di euro. Resta da capire quanto pesi la volontà del giovane centrocampista che fin qui ha trovato poco spazio in prima squadra.