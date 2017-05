MILAN-ROMA, FARI PUNTATI SU KALINIC

23 maggio 2017

Non c'è solo il Borussia Dortmund sulle tracce di Nikola Kalinic. Stando a La Nazione, l'attaccante della Fiorentina piace moltissimo anche a Milan e Roma. I rossoneri lo vedrebbero bene come sostituto di Bacca, i giallorossi come vice-Dzeko. Ad ogni modo per strappare il bomber alla Viola servirà un'offerta intorno ai 30 milioni.