MILAN, RIPARTE L'ASSALTO A MUSACCHIO

24 febbraio 2017

Il Milan non molla Mateo Musacchio. Il direttore sportivo in pectore Massimiliano Mirabelli sta mantenendo vivi i contatti per portare l'argentino in rossonero la prossima estate. Il difensore del Villarreal ha il contratto in scadenza nel 2018 ed un suo trasferimento sarebbe gradito a tutte le parti, soprattutto per il club spagnolo, per non perdere il giocatore a parametro zero. Musacchio ha una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Lo scrive calciomercato.com.