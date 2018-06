MILAN, RESTA NEL MIRINO CALLEJON

16/06/2018

Il Milan, oltre ad un attaccante di livello assoluto, cerca anche esterni offensivi per sostanziare il 4-3-3 di Gattuso. Uno degli obiettivi principali rimane José Callejon, il cui futuro a Napoli è ancora incerto. Secondo Tuttosport, i rossoneri potrebbero presto effettuare un tentativo per lo spagnolo e, in caso di risposta positiva da parte del numero 7 azzurro, pagare la clausola da 23 milioni di euro.