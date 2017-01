MILAN, RESPINTE OFFERTE DALLA CINA PER KUCKA

27 gennaio 2017

Juraj Kucka è diventato un elemento indispensabile per le strategie tattiche di Vincenzo Montella. Per questo motivo il Milan non se ne vuole privare, nemmeno se le offerte arrivano dalla Cina. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la società rossonera avrebbe respinto infatti importanti proposte provenienti da Oriente per lo slovacco.