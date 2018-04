Milan, proseguono i sondaggi per Ben Arfa

11 marzo 2016

Il matrimonio tra Milan e Hatem Ben Arfa , saltato a gennaio, potrebbe tornare d'attualità in estate. Il francese di origini tunisine, 29 anni, andrà in scadenza a giugno con il Nizza e ha già fatto capire di gradire la soluzione rossonera: ha rifiutato offerte dalla Cina perché preferisce l'Europa e lo stuzzica un'avventura in serie A . Il Milan monitora il giocatore e attende l'estate per affondare il colpo. Ma bisogna stare attenti al Besiktas , che avrebbe fatto una prima offerta al giocatore.

Se il destino sulla panchina milanista è ancora tutto da decifrare, la società si sta già muovendo in ottica calciomercato e i giocatori in scadenza in contratto sono tra le occasioni più appetibili. Ben Arfa fa parte di queste: esterno destro con licenza di accentrarsi, è un giocatore nel pieno della maturità calcistica (anche se dalla personalità forte, a volte troppo) e al Nizza è rinato.

In questa stagione siamo a 11 gol in 24 partite, ingaggiarlo a parametro zero sarebbe un bel colpaccio, non a caso ci aveva fatto un pensierino pure l'Inter. Ma il Milan è avanti nella corsa al francese perché, come riportato da MilanNews, ha già il gradimento del giocatore: dal rossonero del Nizza a quello del Milan potrebbe essere solo una questione di mesi.