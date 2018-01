MILAN, PRONTA LA NUOVA OFFERTA DEL BOCA PER GUSTAVO GOMEZ

15 gennaio 2018

Gustavo Gomez è ogni giorno più lontano dal Milan: sul difensore, atteso oggi per riprendere gli allenamenti, c’è il pressing costante del Boca Juniors ma le parti ancora non si sono venute incontro del tutto. Secondo quanto riportato da Tuttosport una nuova offerta è prevista per oggi, provando ad accontentare le richieste del Milan, che vuole tempi di pagamento più stretti, con il difensore già pronto a dire di sì per giocare alla Bombonera.