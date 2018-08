MILAN, PRESIDENTE SCARONI: "IL NOSTRO MERCATO E' CHIUSO"

17/08/2018

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha ufficializzato con qualche ora di anticipo la chiusura del mercato rossonero: “Lo possiamo considerare chiuso ufficialmente. Nelle prossime cinque ore non faremo nulla. Abbiamo fatto otto acquisti in totale, non c’è dubbio che il Milan che diamo in mano a Gattuso è più forte e più govane di quello precedente. Abbiamo fatto un passo importante verso la strada che abbiamo preannunciato”.