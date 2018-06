MILAN, PIACE SEMPRE BASELLI MA IL TORO VUOLE 25 MILIONI

14/06/2018

Il Milan è a caccia di rinforzi per il centrocampo e nel mirino del club rossonero c'è sempre Daniele Baselli. Il mediano ora in forza al Torino è da tempo uno degli obiettivi di mercato del Milan, ma come racconta Tuttosport anche questa estate ci sarà da limare le richieste del club granata: il presidente Cairo non vuole cederlo per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro, il Milan non vorrebbe spendere questa cifra ma con tutta probabilità tornerà a bussare alla porta del Toro.