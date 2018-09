MILAN, PIACE MELEGONI

06/09/2018

Il Milan continua a monitorare giovani talenti per il centrocampo. Tra loro, stando a quanto riporta PescaraSport24, c'è Filippo Melegoni. Il classe '99 cresciuto nel vivaio dell'Atalanta e attualmente in prestito al Pescara potrebbe ricevere un'offerta dai rossoneri per il prossimo mercato estivo.