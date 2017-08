MILAN, PAZZA IDEA CAVANI

1 agosto 2017

Edinson Cavani potrebbe essere il grande colpo in attacco del Milan. Stando a QS, l'imminente trasferimento di Neymar al Psg potrebbe cambiare le gerarchie nello spogliatoio, con alcuni movimenti in uscita. E proprio in questo senso Fassone e Mirabelli avrebbero deciso di sondare il terreno per il Matador.