MILAN, PALETTA-LAZIO NON SI FA

30 agosto 2017

Martin Guastadisegno, agente di Gabriel Paletta, ha parlato così in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it: "Prima ne abbiamo parlato, poi ci siamo avvicinati con la Lazio. Gabriel ha fatto la sua richiesta iniziale e da lì non si è mosso. Purtroppo siamo lontani: lui vorrebbe andare, ma la Lazio non arriva a quanto chiesto. Avrebbero fatto uno sforzo incredibile ma l'operazione non si può fare"