MILAN: OFFERTA PER KESSIE'

29 aprile 2017

La trattativa per portare Franck Kessié dall'Atalanta alla Roma si è arricchita di un nuovo capitolo. Il Milan si è inserito di prepotenza nell'affare offrendo un ingaggio migliore al centrocampista ivoriano e ottenendo il benestare dell'agente del giocatore. Per l'Atalanta si parla di circa 28 milioni di euro, ma le due società non si sono ancora incontrate per discutere i dettagli. I rossoneri però possono sperare nel sorpasso.