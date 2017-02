MILAN, OCCHI SU GABBIADINI: CI SONO ANCHE LAZIO ED INTER

28 febbraio 2017

L'impatto violento di Manolo Gabbiadini in Premier League con la maglia del Southampton non è rimasto inosservato in Italia. Il nuovo Milan cinese ed in particolare Massimiliano Mirabelli sta già studiando la possibilità di portarlo in rossonero, ma non sono da scartare le ipotesi Inter e Lazio. Lo scrive calciomercato.it.