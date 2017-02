MILAN, OBIETTIVI BERNARDESCHI E PASTORE

23 febbraio 2017

Il nuovo Milan cinese ha già deciso il budget per rinforzare la squadra nella prossima stagione: 150 milioni. Gli obiettivi più in auge, secondo Tuttosport, sono quelli di Bernardeschi e Pastore. Mirabelli sarà a Firenze per la gara di Europa League tra Fiorentina e Borussia Monchengladbach per visionare, ancora una volta, il centrocampista viola. L'argentino del Paris Saint Germain ha rifiutato la Cina ed il Milan potrebbe provare a portarlo in Italia la prossima estate.