Milan, non solo Kalinic: si riprova per Keita

20 agosto 2017

Prima Nikola Kalinic , poi Keita Baldé Diao. Il mercato del Milan non è finito e riserva ancora colpi importanti. Per l'attaccante croato, in pratica, si attende solo l'annucio. Lex viola è atteso entro lunedì a Milano per svolgere le visite mediche e firmare in seguito il contratto con i rossoneri, che lo acquisteranno con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro.

Ma non è finita qui. Perché l'intenzione del Milan è di regalare un altro giocatore importante all'attacco di Montella. E il nome è quello di Keita, per il quale il Diavolo aveva già presentato l'offerta più importante alla Lazio, come svelato da Lotito. Se è vero che il giocatore vuole solo la Juve, lo è altrettanto che la proposta bianconera non rispetta le richieste del presidente biancoceleste. E così, se si dovesse arrivare all'ultimo giorno di mercato senza un accordo tra le parti, ecco che lo stesso Keita potrebbe decidere di accettare la chiamata milansita pur di non rimanere fermo un anno. Per questo, però, Fassone e Mirabelli devono prima riuscire a raccogliere i 30/35 milioni di euro necessari, grazie alla vendita di alcuni elementi come Paletta, Sosa, Niang e Gomez, tutti fuori dal nuovo progetto.