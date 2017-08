MILAN: NIANG "VORREI SCEGLIERE IO DOVE GIOCARE"

23 agosto 2017

"Lo stress non è legato ad una situazione tecnica ma a quello che sta succedendo fuori dal campo, su come si stanno facendo le cose. Vorrei solo scegliere dove andare a giocare, vorrei sceglierei io e non gli altri. Non ho nulla contro il Milan e la società, vorrei solo spiegare la situazione". Così Niang a Milannews.it replica alle parole di Montella in conferenza stampa.