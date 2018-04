Milan: Niang non si muove, niente Leicester

29 gennaio 2016

Dietrofront del Milan: M'Baye Niang non si muove! Dopo una notte di riflessione Adriano Galliani e l'attaccante francese hanno deciso di non continuare la trattativa con il Leicester. Ranieri, infatti, era pronto a offrire 16 milioni di euro ai rossoneri (10 milioni subito, 5 in estate e 1 in caso di qualificazione alla Champions League) e 2,5 milioni di euro al giocatore. In questo modo non si riapre la pista che porta a El Ghazi dell'Ajax.