MILAN: "NESSUNO DEI NUOVI ARRIVATI VERRÀ CEDUTO"

8 gennaio 2018

Il Milan blinda i propri giocatori. Lo fa attraverso la consueta rassegna stampa sul sito ufficiale rossonero: "In occasione di questa sessione invernale di calciomercato, il Milan si è dato una linea che non cambia. Dei giocatori arrivati la scorsa estate in maglia rossonera, non verrà ceduto nessuno. Con le rispettive caratteristiche, André Silva e Borini sono considerati due importanti punti di riferimenti della rosa del Milan. La loro ulteriore valorizzazione e il consolidamento di tutti i giocatori approdati a Milanello dopo il mercato estivo, sono le priorità in questo momento nevralgico del lavoro di Rino Gattuso che, dopo la sosta invernale, entrerà nel vivo".