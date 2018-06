MILAN, NESSUNA OFFERTA RICEVUTA PER DONNARUMMA

6 giugno 2018

Il Milan si era cautelato ingaggiando a costo zero Pepe Reina, in uscita dal Napoli, ma stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport al momento non sono arrivate offerte per Gianluigi Donnarumma. Tra il procuratore del ragazzo, Mino Raiola, e il club rossonero sembra vigere una sorta di tregua. Al momento, dunque, tutto tace e in casa Milan pensano già ad un Donnarumma titolare con Reina alle sue spalle da dodicesimo di lusso.