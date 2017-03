MILAN, NEL MIRINO MOUSSA SISSOKO

26 marzo 2017

Moussa Sissoko potrebbe lasciare il Tottenham dopo appena una stagione. Il centrocampista ex Newcastle ha trovato poco spazio con gli Spurs e secondo il Sunday Express su di lui c'è forte l'interesse del Milan. Potrebbe essere questo il primo regalo per Montella per la prossima stagione. Sullo sfondo si muove però anche la Juventus.