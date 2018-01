MILAN, NEL MIRINO CI SONO DEMBÉLÉ E JANKTO

3 gennaio 2018

Il Milan va a caccia di rinforzi per poter cambiare marcia. Per completare l’organico a disposizione del tecnico Gattuso la società sta valutando diversi profili, la priorità in questo momento sarebbe rappresentata da centrocampisti che possano alternarsi da subito con i titolari. In cima alla lista delle preferenza – secondo quanto riportato da Tuttosport – ci sarebbero Moussa Dembele del Tottenham e Jakub Jankto dell’Udinese. Per il primo la pista percorribile sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.