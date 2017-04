MILAN, MUSACCHIO: "IL VILLARREAL MI HA PROPOSTO IL RINNOVO"

12 aprile 2017

Mateo Musacchio è uno dei primi obiettivi del Milan cinese. Il difensore argentino, 26 anni, ha parlato ad As del suo futuro: "L'unica novità è che il Villarreal mi ha proposto il rinnovo per restare per tanti anni ancora. Sono orgoglioso della fiducia della società nei miei confronti". Sull'ipotesi rossonera il centrale ha detto: "Il Milan? Vedremo. Ogni estate si parla di un mio possibile trasferimento, ma alla fine sono sempre rimasto".