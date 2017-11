MILAN, MURO PER ROMAGNOLI

17 novembre 2017

La Juve continua a seguire da vicino la situazione di Alessio Romagnoli. Se il Milan non dovesse centrare la Champions, infatti, il centrale rossonero sarebbe un obiettivo importante per Marotta. Al momento però il Milan non è intenzionato a vendere il difensore. In passato, infatti, per Romagnoli erano già state rifiutate alcune offerte monstre.