MILAN, MONTELLA: "RINNOVO? PERCHE' NO..."

15 gennaio 2017

Nel corso della conferenza di presentazione di Torino-Milan, Vincenzo Montella ha risposto con il sorriso a una domanda su un suo possibile rinnovo del contratto. "Perché no... quando inizi un progetto in quello che dovrebbe essere un grande ciclo, se c'è fiducia reciproca vuol dire che è il posto giusto. A volte invece i cicli finiscono più velocemente, come mi è successo a Firenze".