MILAN, MONTELLA: "LA SOCIETA' HA VOGLIA DI RINFORZARCI"

19 agosto 2017

Per l'esordio in campionato anche la proprietà è tornata a far sentire la propria vicinanza con l'arrivo a Milano di Han Li: "Siamo molto contenti che sia venuto, anche se lo sentiamo vicino nonostante la distanza. Sul mercato non posso chiedere qualcosa in più pubblicamente, sarei ingeneroso. La società ha voglia di migliorare ancora, ma bisogna vedere cosa offre il mercato. Io sono molto contento di quanto hanno fatto quest'estate".