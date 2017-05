MILAN, MONTELLA: "GOMEZ? BRAVO MA..."

20 maggio 2017

Vincenzo Montella ha liquidato con una battuta la caccia del Milan al "Papu" Gomez. "E' molto bravo, ma parla un po' troppo... La società sta operando in maniera eccellente. I rinforzi già per il raduno di luglio? Me lo auguro, da allenatore sarebbe l'ideale. Fassone è stato molto chiaro, sarebbe un gran bel vantaggio per me e la squadra perché sarebbe più facile intervenire poi nel corso del mercato", ha detto l'allenatore rossonero.