MILAN, MONTELLA: "FUTURO? VEDRO' CON NUOVA SOCIETA'"

1 aprile 2017

"Quando e se arriveranno i nuovi proprietari ci metteremo seduti e capiremo cosa vuole l'uno dall'altro". Così Vincenzo Montella ha tagliato corto sul proprio futuro al Milan: "Le cose si fanno in due. Altre offerte? Ora non c'è né tempo né spazio né modo, in questo momento contano la partita di domani e l'obiettivo Europa League".