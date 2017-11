MILAN: MONTELLA "ESONERO? DA UN PO' VEDO MIO FUNERALE DA VIVO..."

2 novembre 2017

"E' un po' di tempo che sto guardando da vivo il mio funerale, è un vantaggio perché ti accorgi di tante cose. La società mi è vicina, mi sostiene, poi non so quello che può succedere". Con questa battuta, dopo lo 0-0 in Europa League contro l'Aek Atene, Vincenzo Montella ha risposto a chi gli domandava se avrà ancora tempo a disposizione per portare il Milan alla svolta.