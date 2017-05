MILAN, MONTELLA: "QUI ANCHE L'ANNO PROSSIMO"

13 maggio 2017

A Premium Sport l'allenatore del Milan ha parlato del suo futuro: " Il mio futuro legato alla qualificazione in Europa League? Il mio unico pensiero è quello di allontanare il futuro, in conferenza prima della gara ho detto una bugia bianca ma la realtà è che con la società stiamo programmando il futuro. Faremo due o tre partite in Cina e partiremo per il ritiro il 4 luglio".