MILAN, MIRABELLI SU KOVACIC E MORATA

2 maggio 2017

Ci sarà uno spettatore d'eccezione al Santiago Bernabeu per il derby di Champions tra Real e Atletico. Il neo ds rossonero Mirabelli sarà infatti a Madrid: per lui saranno due gli osservati speciali, ovvero Mateo Kovacic e Alvaro Morata. Due profili già da tempo nel mirino del Milan e che, quasi sicuramente, non verranno impiegati da Zidane dal primo minuto. Ma la "missione" servirà anche a consolidare i rapporti e a mettere le basi per future trattative.