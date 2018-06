MILAN, MIRABELLI SU CHERYSHEV: "NESSUNA ILLUSIONE"

17/06/2018

Il ds del Milan Mirabelli ha parlato delle mosse di mercato dei rossoneri, in particolare ha risposto alla domanda su un interesse riguardo Cheryshev, che ha brillato in Russia-Arabia Saudita: "Non è il momento di fare nomi per illudere nessuno. Sappiamo che dobbiamo fare un mercato di rispetto delle regole. Non dobbiamo stravolgere quanto fatto lo scorso anno. Oggi dobbiamo fare i giusti ritocchi e vediamo di farlo con la consapevolezza di rispettare le regole".