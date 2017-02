MILAN, MIRABELLI 'OSSERVA' BERNARDESCHI E DAHOUD

16 febbraio 2017

Il "nuovo" Milan pianifica il futuro. In attesa del closing, in tribuna al Borussia Park di Monchengladbach per assistere alla sfida fra i tedeschi e la Fiorentina c'erano Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone. Obiettivi dei due prossimi dirigenti rossoneri il centrocampista Mahmoud Dahoud, classe '96, e i viola Federico Bernardeschi e Milan Badelj.