MILAN, MIRABELLI: "CONTE? SOLO ILLAZIONI GIORNALISTICHE"

5 novembre 2017

Prima del fischio d'inizio della partita con il Sassuolo, il ds del Milan Mirabelli ha rinnovato la fiducia a Montella e allontanato le voci su Conte, candidato alla panchina milanista per l'anno prossimo: "Presunti contatti futuri con Conte? Che ci crediate o no, queste sono cose che fanno parte del vostro modo, cose giornalistiche. Noi abbiamo un campionato da giocare, non guardiamo in casa d’altri".