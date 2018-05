Milan, Mirabelli: "Cerchiamo un centrocampista, un attaccante esterno e un grande centravanti"

21 maggio 2018

"Per Donnarumma non abbiamo ricevuto offerte e lui non ci ha detto di voler andare via. Per noi è un patrimonio importante, vogliamo tenerlo a lungo". Parole del ds del Milan Massimiliano Mirabelli. "Se lui dovesse venire a dirci di non voler continuare qui, dovrà arrivare un club con un'offerta adeguata alle richieste". Sugli obiettivi di mercato: "Cerchiamo un centrocampista, un attaccante esterno e un grande centravanti. Cutrone resta sicuro".

"Dobbiamo alzare la qualità della squadra - ha proseguito Mirabelli a Milan TV - L'anno scorso abbiamo puntato su molti giovani. Calhanoglu non giocava da diversi mesi, non è arrivato al top della forma. Conti sarà il nostro primo acquisto della nuova stagione. Abbiamo dovuto rinnovare anche alcuni contratti per rinforzare il patrimonio del Milan. Pensiamo di aver creato una buona base. Per quanto riguarda l'attacco, rientrerà Bacca, pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti". Sul centrocampo: "Non arriva nessun giocatore che non abbia il gradimento del mister. Dobbiamo prendere un giocatore che sia un po' una via di mezzo tra Kessie e Bonaventura". Sulla difesa: "Non penso che interverremo su questo reparto. Quando ci sono mancati Romagnoli e Bonucci, Zapata e Musacchio hanno fatto molto bene contro il Napoli. Se non dovessero arrivare richieste particolari da parte dei giocatori, non faremo movimenti. Il mercato chiude il 17 agosto. Vorremmo dare i nuovi rinforzi a Gattuso il prima possibile. Il raduno sarà il 9 luglio".



Sul tecnico rossonero: "E' dovuto subentrare in una situazione non facile, ma ha raggiunto la finale di Coppa Italia e abbiamo fatto un buon cammino anche in Europa. Rino ha fatto un lavoro straordinario, in campionato ha avuto una media da Champions. Questo deve essere un punto di partenza. Fa senso pensare che il Milan abbia festeggiato per un sesto posto, ma per noi era fondamentale"